Модернизация электростанций в районах Хабаровского края обошлась в 42 миллиона рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В 2020 году на обновление электростанций в муниципалитетах края было выделено 42 миллиона рублей. Износившиеся электростанции ликвидировали в Аяно-Майском, Ванинском, имени Лазо, Нанайском, Ульчском и Хабаровском районах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Половина средств пошла на покупку новых дизельных генераторов для локальных станций, другая половина – на ремонт износившихся агрегатов на ДЭС.

Особенно актуален вопрос исправности оборудования на станциях в зимнее время года, поэтому замену и ремонты производили своевременно.

В прошлом году, после того, как муниципалитетам было выделено порядка 300 миллионов рублей на капитальный ремонт коммунальных объектов, Михаил Дегтярев поручил выделить дополнительные средства для подготовки районов к зиме, еще 200 миллионов. Эти деньги потратили на ремонт старого и покупку нового оборудования.

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