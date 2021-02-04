Экологические конкурсы стартовали в Хабаровском крае Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровском крае стартовал ряд экологических конкурсов для детей и взрослых. Состязания призваны заставить людей задуматься о сохранении природы. Эти конкурсы - только часть эко-мероприятий, помимо них проводятся уроки, семинары и выставки. В 2020 году в таких конкурсах приняли участие порядка тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Первого февраля стартовал первый конкурс - «Бережем планету вместе». В нем могут принять участие дети от пяти до 18 лет. В качестве конкурсных работ принимаются эссе, сказки или рисунки на экологическую тематику.

Второй конкурс - «Птицы вокруг нас». Его проводит зоосад. О нем «Комсомолка» уже писала ранее. Здесь может участвовать любой желающий. В качестве конкурсной работы люди должны регулярно подкармливать птиц и наблюдать за ними.

Пройдет и конкурс фотографий - «Край родной, навек любимый», а также литературный конкурс «Тигриные истории». Еще один важный конкурс - творческие работы из твердых коммунальных отходов. Здесь фантазии нет предела.

О том, как поучаствовать в конкурсе, и другую информацию можно найти на сайте министерства природных ресурсов.

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