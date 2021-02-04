Прокуратура проверила третью гимназию в Хабаровске на предмет правонарушений учащихся Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На просторах интернета несколько дней подряд распространялась информация о том, что в одной из хабаровских школ, а точнее в гимназии №3 имени М. Ф. Панькова, хотят отменить бесплатное питание для учащихся. Аргументировали отмену отсутствием поваров и нехваткой посадочных мест в столовой учреждения.

По этому поводу прокуратура Хабаровского края инициировала проверку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, информация, гуляющая по интернету, в ходе проверки не подтвердилась. Ни одного случая непредоставления бесплатного питания детям в данной школе сотрудниками правоохранительных органов выявлено не было. Более того, в результате проверки выяснилось, что слухи о том, что не хватает поваров - не правдивы. Штат сотрудников школьной столовой полностью укомплектован.

В связи с итогами проверки никаких мер реагирования прокуратурой не принималось.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.