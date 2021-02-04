Бесплатное обследование на онкологические заболевания проводят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае началась акция по бесплатному обследованию кожи на предмет онкологических заболеваний самого большого органа человека. Если во время обследования выявляют какие-либо отклонения, пациента отправляют на дообследование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Специалисты анализируют пигментные образования, проводят дерматоскопию. Участники по итогу получают консультацию специалиста и заключение обследования со всеми необходимыми рекомендациями по профилактике меланомы.

- Онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, излечимы в 90% случаев. Люди должны обращать внимание на безобидные новообразования, которые есть на коже. Раз в шесть месяцев осматривать кожу на предмет появления новых родинок, - рассказала Зоя Фролова, заместитель главного врача по медицинской части Краевого кожно-венерологического диспансера. Спикер добавила, если родинка поменяла цвет или начала кровоточить, нужно немедленно обратиться к врачу.

Специалисты предупреждают, что к коже нужно относиться очень внимательно, родинки самостоятельно убирать нельзя, а на солнце находиться только в защитной одежде, либо в определенные часы. Периодически нужно проходить обследования.

Пройти бесплатное обследование можно на 12 площадках в городах края. Подробнее о местах можно узнать на сайте министерства здравоохранения Хабаровского края.

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