Массовая вакцинация населения продолжается в ЕАО Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса в Еврейской автономной области. Как сообщает пресс-служба правительства области, на четвертое февраля в единый реестр привитых внесено 2009 жителей ЕАО. Популярнее всего вакцинация в областной поликлинике и в Ленинской районной больнице.

В Октябрьском районе показатели слабые, однако меры для повышения числа привитых жителей уже принимаются. Так, медицинские работники, студенты и волонтеры консультируют людей о важности прививки. Из 356 людей, которым позвонили активисты, 141 человек отреагировал положительно.

Обстановка с заболеваемостью ковидом в ЕАО стабильная. За сутки было получено пять положительных анализов пациентов, все они сейчас находятся на лечении.

Общее число заболевших в области с начала пандемии - 4205 человек. Выздоровевших - 3877, умерли 107 человек.

В больнице лежат 26 человек, а лечатся дома 195 больных. На карантине сидят 226 контактных человек. За минувшие сутки в области провели 249 тестов на ковид.

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