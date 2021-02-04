Мужчину, избившего до смерти двух братьев в Хабаровском крае, осудили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае состоялся суд над жителем Города юности за совершенные им преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Как выяснил суд, в феврале 2021 года трое мужчин отдыхали вместе в квартире у одного из них, распивали спиртное, и между ними произошла ссора. В ходе конфликта один из мужчин стал избивать двух других руками и ногами, в том числе нанося удары в голову. В общей сложности преступник нанес знакомым 67 ударов, и оба потерпевших скончались. Преступник с места событий сбежал.

Во время суда он свою вину так и не признал, а сообщил суду, что оборонялся, и ему пришлось причинить вред знакомым. Приговором суда виновному лицу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года. Кроме того, с преступника будет взыскан один миллион рублей в счет возмещения причиненного вреда.

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