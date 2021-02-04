В конкурсе на лучшее оформление катка в Хабаровском крае выявили трех победителей Фото: Правительство Хабаровского края

Итоги конкурса на лучшее оформление сезонного катка подвели в Хабаровском крае. Всего для участия было подано 33 заявки. О проведении конкурса объявил Михаил Дегтярев, когда торжественно открывал каток на спортивной набережной краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Каждый каток-участник был индивидуален. Оформление у каждого оригинальное и праздничное. В голосовании за лучший каток приняли участие более пяти тысяч человек. Итоги подвело министерство физической культуры и спорта Хабаровского края.

Так, лучшим городским сезонным катком признан каток спортивной школы олимпийского резерва №4 Комсомольска-на-Амуре. Второе и третье места заняли катки в Хабаровске - площадка товарищества собственников жилья «Холмское» и каток Дирекции спортивных сооружений города. За первое место приз составляет до 150 тысяч рублей, за второе - до 100 тысяч, за третье - до 50 тысяч рублей. На призовые деньги победители могут приобрести, например, спортивный инвентарь.

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