Конкурс школьных проектов «Хабаровск.НАШ» стартует 15 февраля Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице 15 февраля начнется прием заявок на участие в конкурсе под общим названием «Хабаровск. НАШ». В конкурсе принимают участие проекты школьников на актуальные темы. Так, в этом году будет четыре номинации: «Современный Хабаровск», «Здоровая семья», «Развитие гражданского общества» и «Организация досуговой деятельности детей и молодежи». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Конкурс нацелен на развитие у подростков проектной и исследовательской деятельности и профессионального становления детей. В прошлые годы дети уже реализовывали интересные задумки, например, сбор и правильна утилизация батареек, или аудиоролик об истории Хабаровска в автобусах.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый, школьный - рассмотрение заявок. Второй, городской - защита лучших проектов. Оценивать проекты будут на актуальность, оригинальность и грамотность. Лучшие работы получат призы.

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