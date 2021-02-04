На пересечении улиц Воронежской и Трехгорной в Хабаровске установили камеры

На пересечении улиц Воронежская и Трехгорная в Хабаровске установили камеры Фото: Правительство Хабаровского края

На пересечении улиц Воронежской и Трехгорной поставили новый комплекс фото- и видеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. По информации минтранса края, новое измерительное оборудование позволит снизить количество правонарушений на этом участке.

Перекресток соединяет регион с другими субъектами, здесь проезжает порядка 80 тысяч машин за одни сутки, в среднем каждый день здесь нарушают правила движения 150-170 раз. Новая система призваны снизить эту цифру. Этот прибор фиксирует различные нарушения, в том числе превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и прочее.

Фото- и видеофиксация происходит круглосуточно, и данные передаются в УГИБДД края, далее уже водитель получает штраф. Специалисты акцентируют, что систему установили исключительно для повышения безопасности движения проезда на данном участке.

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