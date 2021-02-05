Обстановка в Хабаровском крае на пятое февраля: погода, радиация Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», пятого февраля в Хабаровском крае опасных метеорологических явлений не предвидится.

Морозно, но не так, как в начале и середине недели, да и ветер пока не отпускает Хабаровский край из своих объятий. В пятницу, пятого февраля, в краевой столице осадков ждать не стоит, днем прохладно, от -16 до -18 градусов, ветер юго-западный 6-14 метров в секунду, с порывами до 18 метров.

На юге Хабаровского края тоже без существенных осадков. Днем температура может опуститься до -18 градусов. Ветер дует с юго-запада с силой 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.

Центр региона тоже без снегопадов. Будет морозно, от -14 до -28, ветер дует западный, юго-западный 3-14 метров в секунду.

На севере края осадков не будет, разве что в Николаевском и Ульчском районах местами припорошит. Днем температура до -25 градусов. На побережье могут быть порывы ветра до 20 метров в секунду.

Радиационная обстановка в крае спокойная, без превышений фоновых значений. На реках края ледостав. Солнечная активность очень низкая.

В регионе продолжает действовать масочный режим.

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