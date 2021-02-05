Коронавирус в ЕАО на пятое февраля: заболеваемость, «дистанционка» Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации правительства Еврейской автономной области по состоянию на пятое февраля 2021 года, в области за время пандемии коронавирусом заболело 4212 человек. Выздоровели 3927 человек. Умерли от инфекции 108 жителей области. 32 пациента положили в госпиталь, а 145 оставили лечиться амбулаторно. Всего в области 88 ковидных коек, из них заняты 32.

На карантине сидит 241 житель области. За прошедшие сутки протестировали на коронавирус 188 человек.

В связи с распространением инфекции на дистанционном обучении находятся следующие учебные заведения: ПГУ имени Шолом-Алейхема, общей численностью 2048 человек, «Биробиджанский медицинский колледж» 5 учебных групп общей численностью 52 человека.

На карантин из-за пандемии закрыты два класса в одной школе в Октябрьском районе, в Облученском районе 12 классов, в Биробиджане закрыта одна группа в детском саду.

Из-за вспышки ОРВИ закрыто шесть классов в Биробиджане, в Биробиджанском районе два класса, в Ленинском - 11 классов и две детсадовские группы. В Облученском и Октябрьском районах закрыто по одному классу в школах

Из-за низких температур на дистанционное обучение переведены 78 классов в шести школах Облученского района.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.