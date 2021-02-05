Огнеборцы спасли женщину из пожара в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера, четвертого февраля, в городе Комсомольске-на-Амуре случился пожар. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, спасателям на пульт поступил вызов уже вечером, очевидцы сообщили о пожаре в одном из деревянных бараков.

Спасатели приехали на место уже через три минуты. Из окон квартиры на втором этаже валил дым. Огнеборцы проникли в горящее здание и приступили к поискам пострадавших. В доме они обнаружили женщину, ее эвакуировали с помощью спасательного устройства.

Женщину забрала скорая помощь для госпитализации. Пожарные локализовали и потушили огонь. Как выяснилось, горели личные вещи хозяйки квартиры, которую спасатели вынесли из огня. Пожар охватил площадь в 30 квадратных метров. Причину возгорания выясняют специалисты.

Специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в очередной раз настоятельно рекомендуют жителям региона внимательнее относиться к мерам безопасности, не оставлять открытый огонь и не курить в квартирах, а также следить за исправностью электроприборов ради собственной сохранности.

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