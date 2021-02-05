В восьмой гимназии Хабаровска заработал бассейн Фото: Администрация Хабаровска

В хабаровской гимназии №8 радостное событие - после 15-летнего простоя наконец-то заработал местный бассейн. Восстановили объект благодаря частным инвестициям. Ремонт обошелся в 11,5 миллиона рублей инвестору. На торжественном открытии присутствовали мэр города Сергей Кравчук, председатель городской думы Михаил Сидоров, руководитель хабаровской городской Федерации плавания Валерий Шардаков и ученики гимназии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мэр Хабаровска отметил, что за последние 15 лет в городе отремонтировано и запущено порядка тысячи спортивных сооружений, на эти цели было потрачено более полутора миллиардов рублей. В день открытия в бассейне прошел дебютный заплыв.

- Мы приложим все усилия, чтобы как можно больше хабаровчан всех возрастов приобщались к спорту, - отметил Сергей Кравчук.

Мэр города также отметил, что совместно с бизнесменами удалось восстановить еще два бассейна в школах Хабаровска. В планах такая же работа на спортивном объекте школы №30.

Вскоре в гимназии возобновятся уроки физкультуры с посещением бассейна. Помимо школьников в бассейне будут проходить занятия для жителей краевой столицы за деньги.

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