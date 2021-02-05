Крупный спорткомплекс строится в Комсомольске-на-Амуре

В городе Юности идет строительство крупного спортивного объекта краевого значения. Он предназначен для сложнокоординационных видов спорта, таких как спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки. Этот комплекс уже готов больше, чем наполовину.

Строительство идет полным ходом. Здание будет четырехэтажным, по итогу после открытия оно будет вмещать порядка 500 человек. На объекте работает почти 120 человек. Завершение строительства намечено на этот год. Об этом сообщает минстрой Хабаровского края.

В рамках строительства регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре почти наполовину готов центр для игрового спорта. Здание будет шестиэтажным. Шестьдесят строителей работают на объекте не смотря на сильный мороз в Хабаровском крае.

С министерстве строительства края отмечают, что с появлением спортивных комплексов в Хабаровском крае появятся новые чемпионы.

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