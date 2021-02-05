Занятие для детей из интерната прошло в зоосаде Хабаровска

В Зоосаде «Приамурский» провели очередное занятие для детей из Хабаровского психоневрологического интерната. Занятие называется «Гармония с природой и с собой дает на жизнь позитивный настрой». Об этом сообщает министерство культуры края.

На занятии по технологии направленной зоотерапии ребята поближе познакомились с обитателями парка, понаблюдали за их жизнью. Участники развесили для птиц эко-кормушки, для ребят провели конкурсы и эстафеты.

Особенно детей заинтересовал процесс кормления копытных животных, оленей и лосей, ребята долго наблюдали за тем, как они едят хвою. Больше всего понравились ребятам хищники - леопарды, тигры и орланы.

Сотрудники зоосада рассказывают, что такие занятия проводятся с учетом психологических особенностей детей. Яркие эмоции и возможность быть полезными очень хорошо помогают детям в самореализации.

По итогу занятия дети получили сладкие призы и журналы.

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