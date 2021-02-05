Дефицит бензина Станция скорой помощи в Хабаровске не испытывает Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжается пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. Каждый день выявляются новые случаи заболевания. Скорая помощь выезжает на вызовы достаточно часто, и не только на вызовы с повышением температуры или другими симптомами коронавируса - случаев, когда нужна помощь как можно быстрее, в краевой столице тоже хватает.

Машины скорой помощи также нуждаются в топливе для оперативных поездок, однако ситуация с дефицитом бензина в городе усугубилась, в связи с этим главный врач КГБУЗ «Хабаровской ССМП» Виталий Пустовой рассказал, как станция справляется с трудностями с топливом.

- Скорая помощь ездит на машинах, у станции в парке есть автомобили, которые работают и на дизельном топливе, и на бензине. Каждый год мы заключаем контракт на поставку топлива. В рамках контракта каждая машина заправляется по топливной карте, - говорит Виталий Пустовой. - Сейчас станция никаких трудностей с заправкой машин не испытывает, все заправляются на АЗС без ограничений по количеству топлива или времени.

Виталий Пустовой добавил, что машины заправляются по мере необходимости в течение дня, без каких-либо трудностей. А жителям беспокоиться не о чем, скорая помощь будет приезжать вовремя.

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