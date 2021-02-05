Нелегальные киоски и ларьки уберут с улиц Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице продолжается работа по выявлению и демонтажу нелегальных ларьков и киосков. За прошлый год в Хабаровске снесли 46 ларьков, сейчас в планах убрать еще 78 таких объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Хабаровска.

Напомним, первого октября прошлого года вступил в силу правовой акт, который регулирует выявление и демонтаж неправомерно установленных нестационарных торговых объектов. С момента принятия акта началась работа в городе. Сейчас в Хабаровске зафиксировано около 300 нелегальных павильонов.

Однако проблема заключается в финансировании этой операции. В частности нет денег на вывоз, хранение, охрану и утилизацию строений. В общей сложности на работу требуется порядка восьми миллионов рублей. Из бюджета такую сумму выделить не могут, необходимо вести демонтаж без привлечения бюджета.

Так, в конце прошлого года комитет по управлению Индустриальным районом за счет собственников демонтировал нелегальный рынок на улице Суворова.

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