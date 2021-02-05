На 32 заправках в Хабаровске появился бензин Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае в последние дни сложилась тяжелая ситуация с топливом. Бензин закончился на заправках города и края из-за плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода. В результате на автозаправочных станциях начался ажиотаж. Автомобилисты выстраивались в километровые очереди в надежде получить заветные литры топлива. На дорогах города и края образовывались большие пробки, водители даже оставляли свои машины на обочинах, так как топливо заканчивалось.

Однако на данный момент ситуация начала приходить в норму.

- По итогам объезда специалистов комитета по развитию ТЭК заправок «ННК» в Хабаровске выяснилось, что из 52 автозаправочных станций бензин марки АИ-92 есть в наличии на 32 АЗС, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Еще на 20 автозаправочных станциях ожидают прихода бензовозов.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод уже запустил производство бензина. Первые 500 тонн с хабаровского НПЗ поступили в розничную сеть.

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