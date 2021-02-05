Бесплатное обследование на онкологические заболевания продолжается в Хабаровском крае

«Комсомолка» уже писала ранее о стартовавшей в регионе акции по выявлению рака кожи. Вчера, четвертого февраля, в регионе уже прошли обследования 449 человек. Из них 59 человек специалисты отправили на дообследование. Кроме того, свои родинки через онлайн-сервис проверили 2144 человека.

- Второй день акции пройдет в Хабаровском крае уже завтра, шестого февраля, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В ведомстве подчеркнули, что ранняя диагностика меланомы позволяет излечить заболевание в 90% случаев, а потому не стоит откладывать осмотр у врача.

Пройти обследование шестого февраля в краевой столице можно:

в ТРК Brosko Mall, в «Уголке здоровья» на третьем этаже, с 14 часов дня до 20 часов вечера;

в ТРК «Большая Медведица», на четвертом этаже с 14 до 20 часов;

в «Уголке здоровья» в офисе Сбербанка с 10 часов утра до 14 часов дня;

в «Иль де Боте» на улице Муравьева-Амурского, 40 и Муравьева-Амурского, 24А с 14 часов дня до 20 часов вечера.

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