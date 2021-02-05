Материнский капитал увеличили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в целях повышения социальной защищенности семей с детьми пересмотрели размер выплаты материнского капитала.

- С января текущего года выплату проиндексировали на четыре процента, - рассказали в министерстве соцзащиты населения края. - Она распространяется на семьи, в которых родился третий ребенок и последующие. Так, размер выплаты на детей, которые родились до 2019 года, составляет 208 тысяч рублей, а на тех ,кто родился после наступления 2019 года - 260 тысяч.

С момента старта программы выдали уже 30,9 тысячи гарантийных писем, причем 277 из них семьи получили уже в январе этого года.

Напомним, средства материнского капитала можно использовать для следующих целей - для улучшения жилищных условий, потратить их на образование детей, на медицинские услуги детям и родителям.

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