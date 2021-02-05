Еще один надземный переход появится в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице в районе Красной речки построят новый надземный пешеходный переход. Проектирование его уже началось, к концу года будет готов план строительства.

- Надземный пешеходный переход решено расположить в той же самой точке, где сейчас находятся переход через пути и светофор, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Финансовые расходы по его строительству, которые составят 0,5 миллиарда рублей, железнодорожники полностью берут на себя.

Хабаровчане неоднократно поднимали вопрос возведения виадука на проблемном участке дороги. Там есть пешеходный переход и светофор, но вот часто проходящие по рельсам железнодорожные составы причиняют неудобства гражданам при переходе. Городские власти вняли просьбам хабаровчан. Участок, где сейчас переход используют для установки виадука. К 2023 году стройку закончат.

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