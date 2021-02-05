К восьмому февраля на дороги Хабаровска выйдет на 50 автобусов больше Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске постепенно увеличивается количество единиц общественного транспорта на маршрутах. Пятого февраля в город выехало на 12 автобусов и один трамвай больше, чем было четвертого числа.

- Сегодня на маршруты Хабаровска вышло 594 единицы общественного транспорта: 31 трамвай, 16 троллейбусов и 547 автобусов, - рассказал Владимир Ощановский, исполняющий обязанности заместителя мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. - По просьбам горожан мы провели с перевозчиками работу, задействовали резервы, дополнительно запустили на маршруты 12 автобусов и один трамвай.

К работе постепенно возвращаются водители, переболевшие ковидом и ОРВИ.

К понедельнику, восьмого февраля, на дороги выйдет больше транспорта на 50 единиц. Это связано с тем, что студенты-очники выходят на занятия после «дистанционки». Так, в городе будет работать до 630 единиц общественного транспорта.

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