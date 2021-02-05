День зимних видов спорта состоится в Хабаровском крае в выходные Фото: Правительство Хабаровского края

В ближайшие выходные в Хабаровске состоится День зимних видов спорта. Праздник приурочен к дате открытия зимней Олимпиады в Сочи и празднуется в Хабаровском крае с 2015 года каждое седьмое февраля.

- В Хабаровске любители зимних видов спорта соберутся на народном катке в 13:00 седьмого февраля, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Все желающие смогут принять участие в соревнованиях по аэрохоккею, зимнему ралли, скачкам, стрельбе и другим видам спорта.

Все участники получат призы и абонементы в спорткомплекс на «Ореховой сопке».

Шестого февраля в арене «Ерофей» пройдут массовые соревнования по конькобежному спорту. Дистанцию 50 метров пробегут юные спортсмены, учащиеся 1-5 классов, а стометровку - участники постарше. Начало регистрации на участие в субботу в 8:15 утра, а старт в 10:00.

Аналогичные соревнования пройдут на стадионе «Авангард» Комсомольска-на-Амуре. Здесь регистрация начнется в 11:00, а стартуют ребята в полдень. Помимо этого в Хабаровске пройдут соревнования по интерактивному боксу, спортивной гимнастике, спортивному ориентированию. Пройдут экскурсии и мастер-классы по хоккею с мячом.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.