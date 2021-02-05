Три дополнительные остановки сделали в селе Ракитном Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Жители села Ракитное обращались к правительству края с просьбой решить вопрос с остановками для автобуса, на котором дети добираются в школы. На просьбу отреагировало краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства, и теперь межмуниципальный автобус №123 останавливается на трех дополнительно устроенных остановках.

- Жителям предложили два пути решения проблемы: включение проекта ремонта дороги на 2021 год и изменение схемы движения автобуса, - рассказали в ведомстве. – сейчас здесь установлены три остановки.

В минстрое добавили, что на просьбы и обращения граждан краевые власти стараются реагировать моментально, так и с этим вопросом разобрались за месяц. Кроме того, с главой Ракитного власти договорились, что сельская школа заключит с перевозчиком договор, чтобы школьники бесплатно добирались до школы и назад. Глава министерства транспорта лично проинспектировал остановки.

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