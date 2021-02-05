Мужчину обвиняют в убийстве сына в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлой осенью, 11 октября в колодце в городе Бикин нашли человеческие останки. По информации следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО, останки были уже секретированы.

- Следственными органами оперативно установлена личность погибшего, им оказался 28-летний местный житель. Мужчина ранее проживал в частном доме со своим отцом, - рассказали в следкоме, - следователи-криминалисты провели тщательный осмотр данного дома с использованием криминалистической техники, в ходе которого изъяли предметы и вещи, имеющие значение для дела.

Мужчина, отец погибшего, под тяжестью собранных доказательств признался в совершенном убийстве. Он сообщил, что в январе 2020 года во время ссоры, ударил сына ножом в сердце. Затем, чтобы не попасть под суд, отец сбросил тело сына в коллекторный колодец.

Мужчину взяли под стражу, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

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