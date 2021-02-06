Обстановка в Хабаровском крае на шестое февраля: пожары, погода Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Обстановка в Хабаровском крае на день шестое февраля достаточно спокойная. Никаких аномальных метеорологических явлений не зарегистрировано и не прогнозируется. Обстановка с техногенными пожарами следующая:

- За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано семь пожаров, из них в жилом секторе – четыре, на прочих объектах – три, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 88 человек и 28 единиц техники.

О погоде в крае на шестое февраля рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

- в Хабаровске днем существенных осадков не будет, - рассказали в ведомстве. - температура днем от -15 до -17 градусов, ветер дует с севера, скорость его до 11 метров в секунду.

На юге края местами возможен небольшой снежок, , температура днем от -11 до -16 градусов, ветер юго-западный, до 11 метров в секунду. Центр региона тоже без осадков, днем от -14 до -27 градусов, ветер западный, юго-западный до 11 метров в секунду. На севере края местами возможен небольшой снежок. Днем от -14 до -27 градусов, ветер до 14 метров в секунду, а на побережье может достигать и 20 метров в секунду.

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