Сквер медиков сделают в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

В 2021 году в городе Юности создадут новую зону отдыха – сквер медиков. Он будет располагаться на пересечении двух улиц – Пирогова и Вокзальной. Эту и еще четыре зоны профинансирует правительство края и государство.

- Создание сквера, посвященного медицинским работникам, которые продолжают бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции, - это совместная инициатива администрации города и краевого правительства, - рассказали в администрации Комсомольска. - Сквер - это дань уважения врачам.

Место для сквера выбирали комсомольчане голосованием. Сейчас на выбранной территории пусто, но вскоре здесь будет красивое место для отдыха, с дорожками, скамейками, а в самом центре будет установлен памятный знак.

Обустройство зоны отдыха пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», напомним, за прошлый год по этой программе прошло благоустройство шести территорий на общую сумму более 62 миллионов рублей. В Комсомольске ждут своей очереди на обустройство еще четыре территории.

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