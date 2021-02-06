О добрых делах расскажут в социальных сетях школьники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Школьники и их родители могут поучаствовать во всероссийской акции «Добрая суббота». Ребята расскажут в социальных сетях о своих добрых и полезных поступках, о проведенных выходных в семейном кругу. Акция подразумевает публикацию видео и фото контента с хештегами #БольшаяПеремена и #ДобраяСуббота.

- В эту субботу школьникам предлагают совершать полезные дела в течение всего дня, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, - в том числе - сходить за покупками для пожилых людей или своих бабушек и дедушек, а также построить в своем дворе снежную горку для малышей или слепить вместе с ребятами младшего школьного возраста снеговиков.

На странице сообщества «Большая перемена» в социальной сети «Вконтакте» выложен список добрых дел. В регионе такая акция уже проходила 23 и 30 января. В ней поучаствовали больше 15 тысяч ребят. Акцию хотят ввести на постоянную основу. Планируется, что самых активных будут награждать памятными и полезными подарками – термосами, настольными играми, наборами для пикника и пледами.

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