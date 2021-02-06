Коронавирус в ЕАО: заболеваемость, вакцинация, горячая линия Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области ведется мониторинг санитарно-эпидемической обстановки по COVID-19.

По данным правительства области на шестое февраля в ЕАО зарегистрировано общее число заболевших коронавирусом – 4220 человек. Выздоровели 3972 человека. Умерли 108 человек.

- Госпитализированы в больницы области 33 человека, 107 больных лечатся дома амбулаторно, - рассказали в правительстве. – в регионе занято 33 ковидные койки из 88.

Ситуация с заболеваемостью пневмонией в регионе следующая:

На лечении в больницах находятся 160 человек с поставленным диагнозом. Из этого числа 13 детей. В больницу с пневмонией положили 82 пациента, из них пятеро детей возрастом старше одного года. На искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.

В ЕАО продолжается массовая вакцинация населения. Для информирования жителей по вопросам о вакцинации в регионе работает горячая линия. Позвонив на номер 122 каждый может узнать, где поставить прививку.

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