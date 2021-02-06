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Еврейская автономная область избежала топливного коллапса

Жители региона заправлялись на заправках независимых предпринимателей
Оксана ШЕМЕТОВА
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Еврейская автономная область избежала топливного коллапса

Еврейская автономная область избежала топливного коллапса

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Нашумевшая история с дефицитом топлива, которое наблюдается в Хабаровском крае с начала недели никак не отразилась на жизни Еврейской автономной области. Как сообщили в правительстве области, автомобилисты заправлялись на АЗС независимых предпринимателей.

- Проблемы с бензином наблюдались исключительно на заправочных станциях компании «Хабаровскнефтепродукт». У автолюбителей ЕАО есть возможность заправляться у другой крупной компании и у независимых предпринимателей, - сказал Андрея Пивенко, исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ и энергетики правительства ЕАО. - Качество их топлива оставалось на нормальном уровне.

Руководители региона продолжат наблюдать за ситуацией с топливом, в случае необходимости незамедлительно примут меры реагирования, чтобы не допустить ажиотажа, как в Хабаровском крае. В области наблюдался повышенный спрос на бензин в течение нескольких дней, однако дополнительную помощь, например поставку топлива из росрезерва, просить не пришлось.

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