Безработным жителям Хабаровского края помогут трудоустроиться Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае вплотную занялись вопросом восстановления занятости населения. Безработных граждан обучают востребованным специальностям. Так, центр занятости уже набрал на курсы больше 30 человек.

- На сегодняшний день к обучению приступили две группы, одна по государственным закупкам, вторая 1С: управление торговлей, - рассказала Елена Даниленко, директор центра занятости населения города Хабаровска и Хабаровского района. – В среднем обучение длится от двух недель до трех месяцев в зависимости от выбранного направления.

В конце обучения проходит экзамен, куда приходят и работодатели, так что человек может тут же устроиться на новую работу.

Центры занятости края заключили контракты с образовательными учреждениями. Обучение по той или иной специальности инициируется потребностью в кадрах. Сейчас востребовано 163 профессии, среди которых особенно популярны закупщики, воспитатели, маляры, работники общепита и медицинские сестры. По окончанию обучения безработным помогут трудоустроиться.

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