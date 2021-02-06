Постановление о послаблении ограничительных мер в Хабаровском крае подписал Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются мероприятия по послаблению ограничений, которые вводились правительством из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, подписал официальный документ - постановление правительства о внесении изменений в нормативных актах, регулирующих мероприятия по предупреждению распространения COVID – 19.

- В соответствии с нововведениями к обычному режиму работы возвращаются музеи и библиотеки, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Из-за пандемии, с декабря библиотеки и музеи края работали исключительно по предварительной записи. Цирки также начнут работать, но принимать зрителей будут только на половину зала. То есть 50% мест могут быть заполнены.

Еще одно официальное разрешение касается лиц старше 65 лет. Режим самоизоляции для них будет отменен с 12 февраля.

Ослабление ограничительных мер в регионе связано со снижением заболеваемости коронавирусом.

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