Обстановка в Хабаровском крае 7 февраля 2021 года: погода, пожары, бензиновый кризис

Немного пасмурно, зато потеплело Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным Дальневосточного УГМС, в воскресенье 7 февраля, опасных метеорологических явлений в Хабаровском крае не ожидается. Холодно, но сильные морозы, которые давили на уходящей неделе, отступают. В Хабаровске и центральных районах края дневные температуры от -24 по утрам до -19. По ощущениям холоднее – минус 25, местами даже -30. Но, согласитесь, это уже не «ощущается как -40…-45». Во второй половине дня ожидается небольшой снег.

В южных районах края ночью -27…-29, днем потеплеет до -14…-16. Умеренный северо-западный ветер, 2-7 м/с.

На севере ожидается небольшой снег, дует западный ветер, 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет -19…-24, днем, например, в Аяне потеплеет до -11…-13. Достаточно комфортная температура.

Холода ослабевают, а с ними немного сокращается число пожаров. Напомню, в январе произошло несколько десятков пожаров в жилых домах. Были пострадавшие и погибшие. Спасатели говорят, что в большинстве случаев причина пожара – неосторожное обращение с огнем и электроприборами.

Ну и о кризисе. На заправки Хабаровского края продолжает поступать свежее топливо. В конце недели Хабаровский НПЗ выдал партию АИ-92, спустя день приступил к выпуску АИ-95. Спекулянты на дефиците еще попадаются, но значительно реже. Сейчас главное, чтобы мы сами не создали вторую волну перебоев, запасаясь бензином впрок, аки гречей.