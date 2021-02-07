В январе 450 пар вступили в брак в Хабаровском крае

Выбирая дату свадьбы, многие по-прежнему опираются на народные приметы. Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Девятьсот жителей Хабаровского края узаконили отношения в первый месяц нового 2021 года. Как уточнили в пресс-службе правительства края, для большинства молодоженов это первый брак.

В комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края отмечают, что многие пары выбрали январь по примете – свадьба в этом месяце принесет счастье и благополучие.

- В новогодние праздники зарегистрировано три брачных союза: одна пара заключила брак в отделе ЗАГС Индустриального района Хабаровска, еще два брака зарегистрировано в Хабаровском районе, - сообщили в комитете.

В общей сложности в январе поступило около тысячи заявлений на регистрацию брака. Однако это не значит, что все пары хотели сыграть свадьбу в этом месяце. Сейчас заявление можно подавать на год вперед, что позволяет влюбленным основательно подходить к планированию бракосочетания. Среди заявление есть несколько на летние даты.

Кстати, по итогам 2020 года в Хабаровском крае вступили в брак 8 186 пар. Любопытно, что три пары в Амурском и Хабаровском районах выбрали датой свадьбы 31 декабря 2020 года.