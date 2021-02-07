Сторонники Фургала предлагают поздравить его с днем рождения символическим переводом в 51 рубль

Рабочие моменты, сентябрь 2019 года, Хабаровск Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В соцсетях появился призыв поздравить с днем рождения Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, переводом на его счет в СИЗО Лефортово 51 рубля. На следующей неделе, 12 февраля ему исполнится 51 год.

Напомним, на днях следствие предъявило Сергею Ивановичу обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в организации ОПГ, двух заказных убийств и покушении на убийство. С 9 июля 2020 года экс-губернатор находится в Москве, в СИЗО.

Как утверждают правозащитники, письма и телеграммы Сергею Фургалу не передают. Однако денежные переводы на его личный счет в СИЗО поступают. В первые месяцы после ареста ему переводили по 27 рублей – отсылка к коду Хабаровского края. Сейчас предлагают перечислить сумму, равную его возрасту.

Деньги постояльцы следственного изолятора могут тратить на покупки в местном магазине: предметы первой необходимости, продукты и тому подобное.

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