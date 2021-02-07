По личной просьбе Жириновского Михаил Дегтярев возглавил реготделение ЛДПР

Михаил Дегтярев назначен координатором хабаровского реготделения ЛДПР Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на внеочередной отчетно-выборной конференции местного отделения партии ЛДПР окончательно утвердили в должности координатора отделения Михаила Дегтярева. Напомним, ранее он был назначен на этот общественный пост с приставкой «и.о.». Инициировал решение Владимир Жириновский, лидер либерал-демократов. Он еще осенью 2020 года обратился к недавно назначенному на пост главы региона Дегтярева с предложением взять на себя управление местным отделением ЛДПР.

Обращаясь к однопартийцам, Михаил Дегтярев отметил, что жители края верят в партию и ждут от нее активной работы.

- Мы должны сплотиться, оставить все разногласия и работать как партия власти – исключительно на благо людей, - подчеркнул врио губернатора Хабаровского края.

В ближайшем окружении главы региона отмечают, что за довольно короткое время пребывания на высоком посту он сумел зарекомендовать себя эффективным арбитром, сумел подавить внутрипартийные и межличностные разногласия, настроив всех на деловой лад. Ранее эти противоречия не только мешали слаженной работы, но и подрывали имидж партии в регионе в глазах избирателей. Михаилу Дегтяреву удалось донести до соратников простую мысль: партия власти (а в Хабаровском крае либерал-демократам удалось взять абсолютное большинство мест на выборах различных уровней) не имеет права тратить время на выяснение отношений. Партия власти должна ставить во главу угла благо своих избирателей.

Напомним, наступивший год обещает быть политически весьма активным – осенью состоятся выборы в Государственную думу и, пожалуй, более значительные на местном уровне, выборы губернатора Хабаровского края.