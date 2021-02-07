Собственники жилья в Хабаровском крае смогут проводить собрания заочно на портале Госуслуги

Портал развивается, меняясь под запросы и потребности общества Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На базе портала Госуслуги скоро станет доступной новая возможность – проводить общие собрания собственников жилья в многоквартирных домах заочно. Как уточнили в пресс-службе правительства Хабаровского края, сервис появится благодаря решению федеральных властей.

Собрать кворум собственников на очном собрании – задача непростая, из-за этого страдают в первую очередь сами жильцы. Сейчас общедомовые собрании можно проводить на портале ГИС ЖКХ, однако не все зарегистрированы на нем. Между тем регистрация на Госуслугах есть практически у каждого взрослого россиянина. Обе платформы будут взаимодействовать, то есть сообщение о проведении собрания и принятых решениях появятся на обоих ресурсах, уточнили в минЖКХ Хабаровского края.

Проведение онлайн-собраний на Госуслугах имеет ряд преимуществ. Собственник с подтвержденной учетной записью может сам ставить вопросы голосование; о результатах жильцов проинформируют автоматически. Также в автоматическом режиме можно будет формировать протокол собрания. Услуга будет доступна и с мобильных устройств.

Полный спектр возможностей новой услуги будет доступен через приложение «Госуслуги.Дом», которое, как ожидается, представят в первом квартале 2021 года.