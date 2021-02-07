На заправки ННК в Хабаровском крае поступило еще 600 тонн бензина АИ-95

Дефицит по АИ-92 закрыт, завод переключился на выпуск АИ-95 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского, Хабаровский нефтеперегонный завод заявил о выпуске в ночь с субботы на воскресенье 600 тонн бензина АИ-95. Утром воскресенья, 7 февраля, топливо уже доставлялось на заправки холдинга «ННК».

Бензин марки АИ-92 не выпускался с субботы – накануне была произведена партия в 1800 тонн. Этого количества достаточно, чтобы закрыть текущие потребности и сделать запас.

- Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника, - объяснил Александр Чипизубов, и.о. председателя комитета по развитию ТЭК.

Мониторинг заправок в Хабаровске последние дни идет ежедневно. Комиссия ТЭК во второй половине дня объезжает все 52 заправки «ННК» в Хабаровске. Предварительно можно сказать, что бензин есть, очереди стали меньше. Мониторинг будет проходить до тех пор, пока ситуация с обеспеченностью топливом окончательно не войдет в штатный режим.

Напомним, дефицит бензина в крае водители начали ощущать в конце января. По официальным данным, Хабаровский НПЗ встал на плановую модернизацию, на период простоя была сделана закупка топлива у других производителей. Однако по неустановленным причинам поставка сорвалась. В крупных городах возник жесткий дефицит топлива, водители стояли во многочасовых очередях. Подливали масла бойкие граждане, решившие заработать на кризисе: сайты запестрили объявления о продаже бензина по фантастическим ценам - 100-125 рублей за литр.