Обстановка в Хабаровском крае восьмого февраля: погода, пожары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на восьмое февраля в регионе погодных аномалий не прогнозируется.

За прошедшие сутки в крае произошло 15 пожаров. Из их числа в жилых домах случилось шесть возгораний.

- Для ликвидации пожаров были задействованы 210 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Погода в Хабаровском крае на восьмое февраля: в краевой столице снега не ожидается, температура днем до -14 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.

На юге Хабаровского края осадков также не будет, днем до -15 градусов мороза. Ветер до 14 метров в секунду. В некоторых районах центра региона может пройти небольшой снег. Ветер может дуть со скоростью до 20 метров в секунду. Температура днем до -17 градусов.

Север края без осадков. Мороз до -14 градусов. На побережье могут быть порывы ветра до 22 метров в секунду.

Радиоактивное загрязнение в крае в пределах нормы, уровень колеблется от 9 до 17 мкр/ч.

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