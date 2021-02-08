Фестиваль ГТО прошел в Хабаровском районе Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском районе прошел фестиваль ГТО для педагогов. В мероприятии приняли участие 132 человека. Педагоги из 14 школ и восьми дошкольных учреждений соревновались в различных дисциплинах. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции соревнования проходили с соблюдением всех эпидемиологических мер. Участников разделили на несколько потоков.

Фестиваль состоял из трех видов - «Дартс», «Эстафета», «Шашки».

- В общекомандном зачете победу среди школ праздновал коллектив учителей из села Благодатное, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Второе место у педагогов из села Мирное, третье - у сотрудников образовательного учреждения села Ильинка.

Среди детских садов в соревновании «Мы готовы к ГТО» первыми стали педагоги из села Дружба. Второе место у детского сада из Князе-Волконского под названием «Мечта». В тройку вошли и педагоги из села Калинка, дошкольного учреждения «Звездочка».

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