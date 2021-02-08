Автомобилист наехал на восьмиклассницу в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На дорогах Хабаровска в минувшие выходные произошло 79 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них есть пострадавшие. Так, утром шестого февраля на улице Ленинградской при повороте направо автомобиль наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

- В результате ДТП пострадал пешеход - девушка 2006 года рождения. Учащаяся гимназии №6, класса 8«Б», направлялась из дома в школу, - рассказали в ГИБДД города Хабаровска. - В больницу она обратилась самостоятельно.

Всего за выходные на дорогах города 580 раз нарушили правила дорожного движения пешеходы и автомобилисты. Среди них часто регистрировали нарушения применения ремней безопасности и не предоставление преимущества пешеходам. Множество нарушений при перевозке детей. Есть нарушения ПДД пешеходами. Пьяных водителей на дорогах также немало.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов внимательнее относиться к правилам движения во избежание травм.

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