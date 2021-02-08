Экскурсию для начальных классов провели в пожарной части Хабаровска Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В первой пожарной части 21 пожарно-спасательного отряда ФСП ГУ МЧС России по Хабаровскому краю прошла экскурсия для учеников младших классов школы «Открытие». Олег Кондратьев, начальник караула, рассказал об особенностях работы пожарных, об устройстве части и транспорте. Ребята узнали, как проходят рабочие будни спасателей.

- Школьники даже и не подозревали, что в то время, когда пожарные не тушат пожары, они занимаются своей профессиональной подготовкой, - рассказали в ведомстве. - В специальных классах в здании пожарной части они расширяют свои теоретические знания, изучают различные способы тушения пожаров.

Во время экскурсии дети рассказали, каким видят настоящего пожарного, по их словам, он должен быть мужественным и сильным. Олег Кондратьев поведал детям, что для этих качеств пожарные должны постоянно тренироваться.

Больше всего ребят заинтересовали пожарные машины. Экскурсовод подробно рассказал детям об особенностях и возможностях техники. В конце встречи дети поняли, что профессия пожарного сложная и трудоемкая.

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