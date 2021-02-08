Супруги-долгожители Хабаровского края получат по 25 тысяч рублей Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае для семейных пар, которые прожили в официальном браке больше 50 лет, вручается памятный знак правительства края «За супружеское долголетие». Теперь дополнительно к знаку семейные пары будут получать единовременную выплату в 25 тысяч рублей. Соответствующее постановление вступит в силу с 15 марта 2021 года.

Памятный знак, это миниатюрная копия арки, расположенной в сквере Семьи, Любви и Верности на стадионе имени Ленина. Знак основан в честь столетия образования органов ЗАГС. С 2018 года такой знак уже получили 480 семей.

- Согласно новому нормативно-правовому акту, меняется статус памятного знака, а также добавляется выплата, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Она полагается и тем, кто получил знак ранее.

Такой знак дарят тем парам, в которых оба супруга граждане России, а в официально зарегистрированном браке состоят более 50 лет. На территории Хабаровского края такие пары должны проживать не менее 20 лет. Знак и выплата вручаются единожды.

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