Поверку коммунальных счетчиков возобновили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с первого января возобновлены поверки приборов учета коммунальных ресурсов. Поверки приостанавливались из-за пандемии.

- Ресурсники и управляющие компании принимали показания ИПУ с истекшим сроком поверки для расчета оплаты за потребленные коммунальные услуги, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Жители края снова должны проходить поверки своевременно, в противном случае начисления пройдут по среднему за последние шесть месяцев показателю.

- Норматив рассчитывается с применением повышающего коэффициента 1,5, - предупредили в главном управлении регионального государственного контроля и лицензирования правительства края. Соответственно, плата может сильно вырасти.

Поверка приборов осуществляется исключительно аккредитованными юрлицами и ИП. Они, в свою очередь, отдают результат в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

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