Мобильное приложение «112» запустят в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Экстренная служба «112» активно работает в Хабаровском крае. За прошлый год на номер службы поступило порядка 1,6 миллиона звонков.

Жители региона уже привыкли к тому, что в случае экстренной ситуации необходимо набрать заветный номер. Теперь оперативная служба реагирования разработала мобильное приложение, с его помощью обращаться в службу станет гораздо удобнее. Так, например, люди с ограниченными физическими возможностями, которые не могут позвонить, смогут, как прежде, набрать смс или позвонить по видеосвязи, тогда операторы увидят, что и где произошло.

- Система «112» постоянно технически развивается. Теперь для нее разработано отдельное приложение, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите. - Сейчас приложение активно тестируется, и в этом году начнется его эксплуатация, о чем мы сообщим дополнительно.

Служба «112» большое внимание уделяет вопросам помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. У службы существует опция набора смс-сообщения, как оказалось, эта функция достаточно полезна и востребована среди людей с нарушением органов слуха. Еще одна возможность, которая также полезна - определение местонахождения обратившегося.

Помимо этого у службы «112» в 2020 году появилась еще одна полезная опция - мониторинг и контроль устранения аварий на коммунальных объектах. Специалисты оперативно получают, обобщают и анализируют ситуацию, а также координируют процесс работы ведомств по устранению аварий. За минувшие полгода так были отработаны 111 происшествий.

Напомним, «112» - это телефон экстренной службы. При звонке на него оператор переключит на ведомство, помощь которого необходима в конкретной ситуации заявителя. На данное время каждые сутки на номер поступает порядка четырех тысяч вызовов. Звонки бесплатные, вызов осуществляется, даже если номер заблокирован или сим-карта в телефоне отсутствует.

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