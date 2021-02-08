Больше автобусов вышло на дороги Хабаровска восьмого февраля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С возобновлением очного обучения высших учебных заведений краевой столицы увеличился и пассажиропоток в общественном транспорте. Студенты стали ездить на занятия. Соответственно и нагрузка на транспорт стала больше, в связи с этим на маршруты в городе восьмого февраля вывели больше единиц транспорта. Так, утром в городе ездит на 32 единицы больше, чем в прошлую пятницу.

- На линии вышли дополнительно пять трамваев, один троллейбус и 31 автобус, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Всего 626 единиц.

Как отмечают в профильном управлении, проблем с топливом перевозчики не испытывают. Работа транспорта идет в обычном режиме.

На ежедневной основе городское управление промышленности, транспорта, связи будет мониторить плотность пассажиропотока и то, как наполняется транспорт людьми. Если этого потребует ситуация, на линии будут выводить больше общественного транспорта.

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