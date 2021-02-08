Дорожную проблему на Окружной улице решит мэрия Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Хабаровские предприниматели пожаловались в администрацию города на загруженность дороги на въезде на улицу Окружную со стороны улицы Карла Маркса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. Дискомфорт им доставляют автомобили, которые припаркованы неправильно и занимают почти целую полосу. В связи с этим проезд к предприятиям оказывается затруднен.

Администрация Хабаровска ищет способ разгрузить дорогу по этой улице.

Николай Жираков, заведующий сектором городского управления дорог и внешнего благоустройства, сообщил, что оптимальную схему для увеличения пропускной способности Окружной уже ищут специалисты.

- Рассматривается вариант с расширением габаритных параметров перекрестка улиц Карла Маркса и Окружной для создания дополнительной полосы движения, - сообщил Николай Жираков.

На проблему мэрия отреагировала, вопрос будет решаться.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.