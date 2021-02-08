«Бензиновый кризис показал недоработки»: Михаил Дегтярев

«Бензиновый кризис показал недоработки»: Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Бензиновый кризис закончился в Хабаровском крае. По состоянию на восьмое февраля, заправки в региональной столице и в крае полностью обеспечивают топливом автомобили. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина и покрыл потребность населения.

Напомним, 22 января в Хабаровском крае появились первые сигналы о том, что на автозаправочных станциях региона проблемы с наличием бензина. Оперативно ситуацию разрешить не удалось, хотя топливо и подвозили из Росрезерва. Дефицит бензина случился из-за вставшего на модернизацию нефтеперерабатывающего завода. В разгар кризиса на АЗС выстраивались километровые очереди из автомобилей, активизировались спекулянты, продавали даже места в очереди на заправку. Как только завод возобновил производство топлива, кризис постепенно закончился.

Михаил Дегтярев прокомментировал ситуацию с недавним топливным дефицитом в Хабаровском крае. Некоторые ждали от врио губернатора сокрушительных разносов руководства завода. Однако у ситуации две стороны медали: сотрудники предприятия несколько дней на морозе налаживали работу оборудования, ответственного за выпуск бензина. За столь нелегкий труд сотрудников завода стоит поблагодарить, что и сделал глава региона.

- Подобная кризисная ситуация должна нас научить правильно реагировать, - говорит Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. - Специалисты по ТЭК начали объезд заправок и мониторинг поздно. При первых появлениях информации в СМИ и социальных сетях нужно было эту работу организовать.

Врио добавил, что бензиновый кризис показал недоработки ответственных за это направление служб. Михаил Дегтярев сообщил, что соответствующие выводы правительство региона сделало, и отныне такие ситуации будут предотвращаться.

Кроме того, врио выразил благодарность специалистам нефтеперерабатывающего завода за то, что предприятие оперативно привело оборудование в рабочее состояние и возобновило выпуск и поставку топлива на заправки города и края.

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