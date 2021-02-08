Двоих человек спасли из пожара в Хабаровске днем, восьмого февраля Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сегодня, восьмого февраля, в центре Хабаровска произошел пожар. Возгорание произошло в многоэтажном доме по улице Рабочий городок, 4. В 13:37 на пульт пожарной службы поступила информация о происшествии.

- Спасатели прибыли на место оперативно, они установили, что из квартиры на девятом этаже идет дым, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В подъезд уже вырывались его густые клубы, когда газодымозащитная служба пробралась к квартире. Пожарные проникли в квартиру для поисков пострадавших. Двоих взрослых человек удалось спасти из горящей квартиры. Еще двоим спасатели помогли эвакуироваться посредствам лестницы.

Через двадцать минут пожар был потушен. Общая площадь, которую охватил огонь, составила 10 квадратных метров, как сообщают специалисты, в одной из комнат горели личные вещи и мебель. Причину возгорания будут устанавливать сотрудники пожарного надзора.

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