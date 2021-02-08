Некоммерческие организации поборются за гранты в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В администрации Хабаровска запустили конкурс на получение грантов для оказания услуг незащищенным семьям с детьми.

- Некоммерческие организации, которые занимаются социальными проблемами, могут представить свои проекты по теме на рассмотрение, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска.

Победившая некоммерческая организация получит финансирование для своего проекта, но не более 80%. Размер гранта для одного участника-победителя составит не более 400 тысяч рублей. Всего на это направление выделено порядка 1,4 миллиона рублей из бюджета муниципалитета.

Конкурс будет проходить в два этапа. В первом этапе - до 20 февраля пройдет прием заявок на участие, во втором этапе конкурсная комиссия будет рассматривать проекты, и в начале апреля будут выявлены претенденты на гранты.

Документы принимает городское управление социальной работы с населением.

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